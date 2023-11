Changement de dernière minute à la CENA : le président Macky Sall nomme de nouveaux membres C’est une nouvelle qui tombe au moment où un large débat s’anime au quotidien sur ses compétences et ses limites ! Oui un Changement de dernière minutes est tombé à la CENA, avec le chef de l’état, Macky Sall , qui nomme de nouveaux membres

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023

« Le Président de la République a nommé, par décret n° 2023- 2152 du 03 novembre 2023, les nouveaux membres de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA), à l'expiration des mandats des membres sortants. » indique un communiqué parvenu au Groupe Leral



« Le Chef de l'Etat a par ailleurs nommé Monsieur Abdoulaye Sylla, Inspecteur général d'Etat à la retraite, et Monsieur Ndary Toure, Magistrat à la retraite, respectivement Président et Vice Président de la Commission Electorale nationale Autonome (CENA). », Informe le communiqué signé « Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République , Oumar Samba Ba



