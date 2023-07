Changement de présidence à l'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) : Madiambal Diagne reprend les rênes de l'organisation Le 27 juillet dernier, Mme Anne-Cécile Robert, qui avait pris la présidence de l'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) en juillet 2022, a annoncé sa démission de ce poste. Cette décision a été prise en accord avec le bureau international de l'organisation et Mme Robert restera néanmoins membre du Comité international de l'UPF, conformément aux Statuts.



Suite à cette démission, et en application de l'article 13 des Statuts, le bureau international de l'UPF a pris une décision unanime en adressant une lettre officielle au président international honoraire, Madiambal Diagne, pour lui demander de reprendre la direction de l'organisation. L'objectif est de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour sortir l'UPF de la crise actuelle et sauvegarder cette association qui compte 73 ans d'existence et d'activités.



Dans la lettre adressée à M. Diagne, le bureau international exprime sa confiance en son professionnalisme avéré et en son autorité incontestée auprès des partenaires internationaux de l'UPF. Ils comptent également sur son engagement personnel pour redynamiser l'association qui leur est chère.



Madiambal Diagne, fidèle à son engagement de longue date envers l'UPF, a accepté de reprendre la présidence de l'Union. Cependant, il souhaite que cette période soit la plus courte possible. Il mesure l'immense responsabilité qui lui incombe dans cette mission et se dit prêt à s'investir pleinement pour relever le défi.



L'Union Internationale de la Presse Francophone continue donc ses activités malgré ce changement de présidence et invite chaleureusement tous ses membres et amis à collaborer activement pour faire avancer les missions de l'organisation. Ce tournant marque une nouvelle étape pour l'UPF et l'ensemble de ses membres est appelé à soutenir cette transition et à participer activement à la poursuite des actions entreprises pour promouvoir le journalisme francophone et les valeurs qu'elle défend.

