Chantage à Pastef et fermeture compte: Ousmane Ba bluffe, sans réseaux sociaux, il n'existe pas Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 16:25 | | 1 commentaire(s)| Ousmane Ba a annoncé son retrait sur Facebook, mais Leral est en mesure de vous dire qu'il va revenir. Il ne fait que bluffer. Son projet de chantage sur Pastef n'est pas passé. Il cherche reconnaissance et veut que les membres de Pastef le récompensent. Leral a parlé à un des proches. "Il attend juste l'appel de quelques personnes du bureau politique et communication pour qu'il revienne sur sa décision" , a-t-il dit. Pour lui montrer son inintelligence, Leral avait fait savoir qu'il suffit de créer un faux compte pour lui filer des informations et sans prendre la peine de vérifier, il balance tout. Ousmane Ba prétend être un marabout, tantôt il se prend pour un milliardaire. Ceci juste pour exister à travers les réseaux sociaux.



