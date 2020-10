Chaos dans les bureaux de vote, listes électorales contestées, la présidentielles US sous tension Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|





Source : De queues interminables pour voter trois semaines déjà avant le 3 novembre et des électeurs qui ne sont même pas citoyens américains. John Lowe, avocat américain et membre des Republicans Overseas France, analyse au micro de Rachel Marsden les failles et difficultés d’organisation du scrutin présidentiel qui oppose Donald Trump à Joe Biden.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202010161...

