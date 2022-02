Chargement Imminent du Gouvernement : ministres et Dg inquiets chez les marabouts pour des prières… Dans la perspective du changement du gouvernement avec le retour du poste de Premier ministre, les ministres qui ne sont pas sûrs d’être reconduits, font appel à des maras faiseurs de miracles. Tribune

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Le retour du poste de Premier ministre entraîne inéluctablement le remerciement de l’équipe gouvernementale. Le remaniement qui est suspendu à la désignation du Premier ministre est plus qu’actuel. Une source renseigne qu’elle interviendra dans la deuxième décade du mois en cours.



Le Président Macky Sall qui veut contenir les mécontentements et redonner du tonus à son camp, qui a perdu de grandes villes lors des dernières Locales, va former une équipe de ministres, travailleurs et solidaires aux populations. Des ministres qui ne s’asseyent pas sur un piédestal, affichant des privilèges et vivant dans le luxe et la luxure, qui lui sont très fidèles.



Le temps de cette élection territoriale, Macky Sall aura sans nul doute compris qu’il ne pourra pas compter sur certains pour les prochaines législatives. Il aura aussi compris que des ministres qui ont tous les moyens pour être proches des populations, les aider, mais qui, à cause de leur comportement, sont détestés au point de perdre dans leur propre bureau de vote, ne le feront pas gagner en juillet prochain.



S’il est dans l’intérêt des gouvernés que certains ministres soient maintenus, notre source nous apprend qu’il est également dans l’intérêt des populations que d’autres ministres débarrassent le plancher pour d’autres postes de moindre envergure.



Dans la prochaine équipe gouvernementale, on apprend encore que vont s’y retrouver des responsables politiques du camp au pouvoir, qui ont toujours été aux côtés de Macky Sall, depuis les années de braise et qui n’ont jamais été récompensés.



Les transhumants qui n’ont pas apporté de plus-value à Benno lors des Locales du 23 janvier dernier, pourraient être mis sur la touche. Non seulement pour le gouvernement mais aussi au niveau de certaines directions.



En clair, pour le changement de gouvernement qui pointe, tous les ministres du présent attelage qui ne sont pas «bons» vont être mis sur la touche. À l’instar de l’Équipe nationale de football qui a été coachée pour la coupe, Macky Sall est obligé de faire une bonne sélection de collaborateurs capables de satisfaire les populations.



Autant dire que le menu de la prochaine équipe gouvernementale ne sera pas sans saveur. D’ailleurs, Il n’y a pas que des politiques qui vont intégrer le prochain gouvernement. Il est prévu de la place pour des personnalités proches de cercles religieux du pays.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook