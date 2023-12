Charlatanisme - arrêté devant la maison du patron de Soubatel : Yatma Kébé se fait tabasser par les proches du producteur

Malmené et humilié par des proches de Matar Diop Subatel, dont son gardien, Yatma Kébé recouvre enfin la liberté. En détention préventive depuis le 20 novembre dernier, celui-ci, manager dans un centre d’appel, a été jugé mercredi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ce, après plusieurs renvois.



Selon le journal il est poursuivi pour charlatanisme, il a comparu seul, sans la présence du plaignant qui s’est désisté. À la barre, ce père de famille âgé de 33 ans, qui a contesté le fait qui lui est reproché, est revenu sur la genèse des faits. À l’en croire, ce jour-là, après le boulot, il regagnait Bel-Air. En cours de route, il est entré dans une brioche dorée pour se sustenter, car il avait faim.



À sa sortie, dit-il, il a été attaqué par quatre individus avant d’être embarqué dans un 4X4. Une fois chez Matar Diop, il a été sommé de descendre du véhicule et d’entrer dans la maison pour y asperger une bouteille de potion magique.



D’après lui, ceux-ci en avaient après le patron de Soubatel Musique. Mais, il a eu la malencontreuse idée d’informer le gardien de celui-ci du plan mystique de ses kidnappeurs.



N’ayant pas cru à ses déclarations, le vigile a informé les occupants de la maison qui l’ont pris à partie. Le jeune père de famille a été bien molesté par la foule avant d’être conduit au commissariat.



“Je voulais juste avertir Matar Diop Soubatel et lui dire de faire gaffe. D’ailleurs, je n’ai aucune idée de qui c’est. Il en est de même pour les personnes qui m’ont arrêté”, a-t-il déclaré.



Dans cette affaire troublante, la partie civile s’étant désistée, mais la représentante du ministère public, qui a pris la parole, a requis l’application de la loi.



L’avocat de la défense, Me Taha Cissé, a sollicité l’application bienveillante de la loi pénale. Finalement, son client a obtenu gain de cause. Ce qui met fin à son séjour carcéral qui a duré 23 jours