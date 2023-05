Charlatanisme, association de malfaiteurs, escroquerie : Fadel Ka et son acolyte condamnés à payer 12 millions L'As- En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Cet adage, ce n’est pas le commerçant Ibrahima Sarr qui va le démentir. Domicilié en plein centre-ville dans la commune de Louga, ce richissime homme d’affaires a vu ses activités commerciales sérieusement freinées depuis l’avènement de la Covid-19. N’ayant pas pu réussi à faire redémarrer son business, il a multiplié des initiatives qui n’ont pas eu l’effet escompté.

Alors il y a deux ans, Ibrahima Sarr s’est confié à Sidy Sy, une de ses nombreuses connaissances. Celui-ci lui a recommandé un bon marabout qui, selon lui, pouvait lui fructifier son avoir et ainsi l’aider à redémarrer ses activités. C’est ainsi que par téléphone, Sidy a présenté à Ibrahima Sarr le nommé Fadel Ka qui était à Tambacounda.



Une fois le pacte noué, Fadel Ka reçoit du commerçant un premier virement de 150 mille francs Cfa. D’après le marabout, cette somme devait servir de sacrifices pour les djinns. Mais trois jours après, Fadel revient à la charge pour exiger d’Ibrahima Sarr de prendre des bains mystiques, soi-disant pour le délivrer des mauvais esprits. Sauf qu’après avoir pris ses bains mystiques, Ibrahima Sarr avait littéralement perdu le nord.



En réalité, il obéissait au marabout au doigt et à l’œil. C’est ainsi qu’il lui envoya d’importantes sommes d’argent qu’il lui demandait via le réseau de transfert «Wave». Et lorsqu’il a fini par être complètement ruiné, Ibrahima est allé jusqu’à vendre tous ses biens et même une villa que son propre frère lui avait confiée, pour tout envoyer au marabout. N’eût été l’intervention de son fils qui lui a trouvé un autre marabout qui l’a désenvouté, Ibrahima Sarr allait sûrement tout perdre.



Il a porté plainte devant le procureur contre Fadel Ka et Sidy Sy. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Louga ont pu rapidement procéder à l’interpellation de Fadel Ka et de Sidy Sy.



Face aux enquêteurs, ils ont catégoriquement nié avoir usé de fausses manœuvres pour dépouiller Ibrahima Sarr. Des dénégations qui n’ont pas empêché leur placement sous mandat de dépôt et leur jugement, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Louga.



Face à leur accusateur, les mis en cause qui étaient poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de charlatanisme, ont catégoriquement nié les faits. Selon Sidy Sy, il n’a fait que mettre en rapport Ibrahima Sarr et Fadel Ka. Des déclarations contredites par son coaccusé, Fadel Ka qui a indiqué l’avoir rémunéré pour sa collaboration qui lui a valu d’avoir empoché l’argent de la partie civile.



Pour la répression, le représentant du ministère public a demandé une peine d’emprisonnement ferme de deux ans. Dans sa décision la Cour a condamné Fadel Ka et Sidy Sy à six mois de prison ferme en plus des 12 millions de dommages et intérêts.

