Charles Faye sur l'absence de Kara Mbodj: "Aliou Cissé aurait raison si..." Aliou Cissé a publié la liste définitive des joueurs sélectionnés à la Can 2019 en Egypte. Des choix qui font presque l'unanimité des spécialistes du ballon rond, à l'instar de Charles Faye qui, au micro de leral.net, justifie les choix du sélectionneur national. Le journaliste sportif fait le décryptage sur la nouvelle sélection de Aliou, et évalue ses chances à la compétition africaine de Football.

