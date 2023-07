Chavirement d'une pirogue à Ouakam : Abdou Karim Fofana dément le bilan de 18 décès et l'implication de la marine

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 19:36

18 décès ont été annoncés suite au chavirement d'une pirogue à Ouakam. Une information démentie par Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du gouvernement. "Contrairement à ce qui a été dit ce matin dans la presse, il ne s'agit pas de 18 décès, il s'agissait hier de 15 décès et ce matin au large de Ouakam un nouveau corps a été retrouvé. Donc, nous avons 16 décès et 3 rescapés", a t-il affirmé lors de la conférence de presse du gouvernement.



L'information selon laquelle, une vedette de la marine nationale a heurté une pirogue de migrants n'est pas aussi exacte. A en croire, M.Fofana, c'est une fausse information. "La preuve en est que la zone ou le chavirement a eu lieu n'est pas accessible aux vedettes de la marine. Une vedette ne peut pas accéder à cette zone parce que le tirant d'eau ne dispose pas d'assez de profondeur", explique-t-il.



Il informe que toutes les dispositions seront prises pour porter assistance aux rescapés et aux familles des victimes.









Ndèye Fatou Kébé