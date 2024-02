Chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis: le bilan provisoire est 24 morts et 21 blessés Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Un drame de l’émigration clandestine est survenu encore avec le chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis, faisant 24 morts et 21 blessés. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière a chaviré au large de Saint-Louis, à hauteur du quartier de pêcheurs de Gokhou Mbathie. Le bilan provisoire fait état de 24 morts et 21 blessés dont trois […] Un drame de l’émigration clandestine est survenu encore avec le chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis, faisant 24 morts et 21 blessés. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière a chaviré au large de Saint-Louis, à hauteur du quartier de pêcheurs de Gokhou Mbathie. Le bilan provisoire fait état de 24 morts et 21 blessés dont trois dans un état grave. Selon Amadou Fall, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de la zone nord, 45 victimes ont été dénombrées, pour le moment, dont 24 corps sans vie repêchés en plus des 21 blessés acheminés à l’hôpital régional de Saint-Louis. Les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés en mi-journée d’hier mercredi, de la présence de corps sans vie à la plage, a confié le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb. « Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, le Préfet du département et les différentes composantes des forces de défense et de sécurité », a ajouté l’autorité administrative locale. Il a annoncé que des démarches sont en train d’être faites pour acheminer les corps aux morgues des hôpitaux de Saint-Louis et Louga. Les blessés sont pris en charge à l’hôpital de la capitale du Nord. Les recherches pour trouver d’autres victimes se poursuivent. Pour l’heure, le lieu de départ de la pirogue n’est pas encore connu, mais le Gouverneur assure qu’elle ne vient pas de Saint-Louis. Les opérations d’identification des corps sont en cours. Selon les témoignages d’un rescapé recueillis par l’Afp, un nombre « considérable » de personnes était à bord de l’embarcation. Selon l’un d’eux, Mamadou Danfo, interrogé par nos confrères, la pirogue était arrivée au Maroc. Mais « le capitaine nous a dit qu’il était perdu et ne pouvait plus continuer le voyage. On lui a demandé de nous ramener au Sénégal », a-t-il relaté. Une enquête est ouverte par le Procureur de Saint-Louis. Cet accident au bilan lourd survient quelques mois après le chavirement d’une pirogue de migrants au large de Ouakam (Dakar), en juillet 2023, faisant près d’une vingtaine de morts. Les interceptions de pirogues transportant des candidats à l’émigration vers l’Europe se font régulièrement dans les eaux territoriales sénégalaises. Le lundi 26 février dernier, la Marine nationale annonçait avoir intercepté, à 30 km au sud de Dakar, une pirogue remplie de 154 migrants dont cinq femmes et un mineur. Le 11 février du même mois, elle avait débarqué à la base navale de Dakar 85 candidats à l’émigration irrégulière, trouvés à bord d’une pirogue en détresse et à la dérive à 1000 km au sud de Dakar. Jeanne SAGNA (Correspondante)



Source : https://lesoleil.sn/chavirement-dune-pirogue-au-la...

