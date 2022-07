Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye : « Sonko s’est trompé de co-débatteuse… »

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye, membre fondateur de l’Alliance Pour la République à Memphis (Etats-Unis) estime qu’Ousmane Sonko s’est trompé de démarche. Car, Adji Sarr l’a déjà invité à un débat public contradictoire pour Yewwi Askan wi… .



« Quand on a une responsabilité… »



D’après Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye, le leader de Pastef a d’autres obligations à remplir avant d’inviter qui que ce soit à un débat public. « Ousmane Sonko n’est pas une référence car, un homme politique responsable doit avoir un discours responsable. Quand on a une responsabilité, on doit être un exemple pour la jeunesse, un exemple pour le peuple, mais certains de ses propos montrent une fois de plus le manque de responsabilité d’Ousmane Sonko qui ne respecte aucune institution du pays.



Ousmane Sonko passe tout son temps à insulter la justice sénégalaise, inciter les jeunes à la violence, pire, il minimise notre armée nationale en refusant d’apporter son soutien ou même de se prononcer sur le conflit avec le Mfdc. Je trouve inefficace, populiste cet appel à un débat public lancé par Ousmane Sonko » .



Débat « entre un poids plume et un poids lourd… »



« S’il y a débat entre Sonko et Mimi Touré, ce serait un combat vraiment inégal entre un poids plume et un poids lourd ; entre un fonctionnaire national (inspecteur des impôts) et une fonctionnaire internationale (Nations Unies) ; entre un ancien syndicaliste et une ancienne ministre de la Justice, ancienne Première Ministre, et ancienne Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental. Aminata Toure a eu à débattre et à remonter les bretelles a plus coriace et plus expérimenté qu’Ousmane Sonko. On se rappelle la réplique de Mimi Touré à Nicolas Sarkozy lors de l’Université d’été du patronat marocain à Casablanca » , renchérit-il.



Ainsi, Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye n’a pas manqué d’inciter ses camarades de la mouvance présidentielle à être beaucoup plus généreux dans la communication pour défendre le Président Macky Sall face aux sorties répétées de ses détracteurs de l’opposition.