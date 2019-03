Cheikh Birahim Thiobane : « Karim Wade est la cause de tous les problèmes du Pds » Ancien membre du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais, Thierno Birahim Thiobane a décidé de cheminer désormais avec Madické Niang, qu’il a soutenu lors de la dernière élection présidentielle.

Même s’il affirme toujours vouer un profond respect à Me Abdoulaye Wade, M. Thiobane ne semble pas avoir le même sentiment pour son fils. « Madické Niang a commis un crime de lèse-majesté en se présentant à l’élection présidentielle », a-t-il déclaré sur la RFM.



Et de poursuivre, « aujourd’hui, tous ceux qui ne sont pas d’accord avec Karim Wade, sont mal vus au Pds. Il est la cause de tous les problèmes du parti ». Sur la possibilité d’éventuelles retrouvailles des Bleus, Thierno Birahim Thiobane est catégorique, « nous avons tourné le dos au Pds ».

