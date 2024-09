Contexte et Rôle de Cheikh Diba



Cheikh Diba, Ministre des Finances, a joué un rôle crucial dans la gestion économique du pays, particulièrement à la suite des élections présidentielles pacifiques de mars. Sous sa direction, le ministère a mis en œuvre des politiques économiques visant à stabiliser l'économie et favoriser une croissance durable.



Perspectives économiques selon le FMI



Le Fonds Monétaire International (FMI) a récemment publié un communiqué soulignant l'amélioration des perspectives économiques du pays. Ce changement positif est en grande partie, attribué à l'environnement politique stable après les élections et aux réformes économiques engagées. Voici les principaux points du communiqué du FMI :



Croissance économique : Le FMI prévoit que la croissance économique atteindra 7,1 % en 2024 et 10,1 % en 2025. Cette prévision optimiste est soutenue par les efforts de réformes économiques et les investissements dans des secteurs clés, notamment les hydrocarbures.



Inflation : Le communiqué indique que l'inflation devrait diminuer et se stabiliser dans la fourchette cible de la BCEAO d'ici la fin de l'année 2025. Cette amélioration est le résultat de politiques monétaires rigoureuses et d'une gestion prudentielle des finances publiques.



Déficit du Compte courant : Le déficit élevé du compte courant, un problème persistant dans le passé, devrait se réduire pendant les années 2024-2025. Cette diminution est liée à la montée en puissance de la production d'hydrocarbures, qui devrait augmenter les recettes d'exportation, ainsi qu'aux efforts d'assainissement budgétaire, mis en œuvre par le ministère des Finances.



Impact des Politiques de Cheikh Diba



Sous la houlette de Cheikh Diba, plusieurs initiatives ont été entreprises pour renforcer l'économie :



- Réformes budgétaires : Diba a supervisé des efforts d'assainissement budgétaire importants, visant à réduire les déficits et améliorer la discipline fiscale. Ces réformes ont contribué à une gestion plus efficace des ressources publiques.

- Promotion des Investissements : Le ministre a mis en place des mesures pour stimuler les investissements, notamment dans le secteur énergétique.

- Le démarrage de la production d'hydrocarbures est un exemple clé de ces efforts, avec des projections montrant un impact positif significatif sur l'économie.

- Contrôle de l'Inflation : La gestion rigoureuse des politiques monétaires et budgétaires sous sa direction a permis de stabiliser les prix et de contrôler l'inflation, ce qui est crucial pour maintenir la stabilité économique.



Le travail de Cheikh Diba, en tant que Ministre des Finances, est indéniablement lié aux perspectives économiques positives récemment publiées par le FMI. Ses efforts pour stabiliser l'économie, gérer les finances publiques et encourager les investissements, ont conduit à des prévisions de croissance optimistes et à une amélioration significative des indicateurs économiques clés. Le chemin tracé par Diba pour l'avenir économique du pays, semble prometteur, avec des attentes élevées pour les années à venir.