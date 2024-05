Selon Cheikh Diop, Fadilou Keita reste dans sa logique... Cheikh Issa Sall Face à la CDC

La Caisse de dépôts et Consignations du Sénégal est chargée de la protection, de la sécurité et du rendement des fonds qui lui sont confiés par mandat public et ce, dans le respect strict de la neutralité de l’investissement. Sur certais, elle se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse Nationale d’épargne (CNE). Ce qui lui permet de contribuer de manière plus significative à l’effort de financement de l’économie, d’où la manne financière qu’elle gère.

Nommé Directeur Général de la CDC, l’homme a entamé sa mission par un état des lieux, fouinant la gestion passée du régime sortant. Pour Cheikh Diop, l’homme reste dans sa logique, ce sont les jalons d’une bonne gouvernance….Pourquoi…