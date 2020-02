Cheikh Oumar Anne : « Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta sont des maître-chanteurs »

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

La réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, par ailleurs ancien directeur du Coud, n'a pas tardé suite à la publication du livre "Scandale au cœur de la République" de Pape Alé Niang. Mais, c'est pour accuser l'ancienne patronne de l'Ofnac, Nafi Ngom Keïta qui, selon lui, veut faire de lui "le symbole national de la mal-gouvernance".

"Le livre qui est sorti, aujourd'hui, c'est un pas de plus dans la démarche de Nafi Ngom Keïta qui veut faire de moi un symbole national de la mal-gouvernance. Mais, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de mal-gouvernance dans le régime de Macky Sall", a-t-il lancé, ce samedi, à Ndioum, en marge du "cleaning day".



Anne, qui ajoute que "ce problème date de 2016 avec les mêmes maître-chanteurs", dit avoir toujours laissé faire parce que n'étant pas dans la même catégorie qu'eux.



"Mais, il est arrivé un moment où il faut que chacun des Sénégalais puisse faire la différence et que la justice s'en mêle. Je vois que leur vœu c'est que je puisse répondre de mes actes, mais ce sera l'occasion pour eux aussi de répondre de leur acte de chantage", a-t-il prévenu.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos