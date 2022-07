Cheikh Tidiane Dièye et YAW : à Mbour, Sandiara, Thiadiaye, Djilass, Diofior, Fimela, Fatick une campagne bien rythmée Au rythme de la campagne de YAW, Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades étaient hier à Mbour, Sandiara, Thiadiaye, Djilass, Diofior, Fimela et Fatick.

« Des cœurs qui battent à l’unisson et appellent le changement. Le 31 juillet in cha Allah le Sénégal prendra son envol », a-t-il partagé citant ces points :



- Barrer la route au 3e Mandat



- Donner à la justice son indépendance



- Conquérir notre souveraineté politique et économique



- Garantir la transparence et la répartition équitable des ressources nationales



- Rendre au Sénégal sa dignité perdue.















