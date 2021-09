Cherté de la vie, protection et dignité des travailleurs: la Csa dans la rue le 30 septembre La Confédération des syndicats autonome du Sénégal (Csa) va battre le macadam le 30 septembre prochain pour protester contre la cherté de la vie mais aussi la protection du travail et de la dignité des travailleurs. Elimane Diouf, secrétaire exécutif permanent de la Csa l’a fait savoir hier, mardi 21 septembre au cours d’un point de presse à Dakar.

La période de la pandémie de coronavirus a été très difficile pour les travailleurs qui, dans certains secteurs de la vie, ont vu leurs droits bafoués. Plusieurs employés ont été licenciés ou congédiés sans être indemnisés. Une situation qui a contribué à augmenter davantage la pauvreté dans le pays. Il s’y ajoute la flambée des produits de consommation courante notés depuis quelques temps au Sénégal. Au regard de cette situation, la Confédération des syndicats autonome du Sénégal (Csa) a décidé de porter le combat pour une meilleure condition de travail et vie.



En point de presse hier, mardi 21 septembre, les camarades d’Elimane Diouf, secrétaire exécutif permanent de la Csa, ont annoncé une marche nationale le 30 septembre prochain pour une prise en charge diligente de leurs revendications qui tournent sur la protection du travail et de la dignité des travailleurs, mais aussi pour la baisse des denrées de premières nécessités. «Nous comptons initier dans les deux prochaines semaines, une vaste campagne de sensibilisation ainsi qu’une tournée de mobilisation dans les entreprises et dans le secteur informel. Cette tournée de sensibilisation sera couronnée par une grande marche nationale prévue le jeudi 30 septembre à partir de 16h», a déclaré M. Diouf.



Pour la réussite de cette marche la Csa a lancé un appel à l’endroit de ses pairs et des sénégalais. «Nous appelons à l’unification des organisations de travailleurs tous secteurs confondus en perspective des actions à mener. C’est aussi le lieu pour nous de lancer un appel à une large unité d’actions, au-delà de la coalition des centrales, de toutes les confédérations syndicales, toutes les organisations de travailleurs soucieuses de défendre le pouvoir d’achat et l’emploi dans notre pays», at-il laissé entendre.



APAISEMENT DU CLIMAT SOCIAL



Concernant l’apaisement du climat social et celui dans le monde du travail, la Csa a fait plusieurs invites au président de la République, Macky Sall notamment celle de faire de la maitrise de l’inflation, une priorité par des mesures de sécurisation des canaux d’approvisionnements du marché intérieur et par un renforcement de ses services de contrôles. De faire respecter les droits des travailleurs des entreprises liquidées comme Ama Sénégal, Sias, Sotrac, Eexicor entre autres. De renforcer le dialogue social inclusif pour une matérialisation, dans les délais acceptables par toutes les parties, des accords signés avec les partenaires sociaux. De prendre des mesures coercitives à l’encontre des entreprises qui profitent de la pandémie pour licencier leur personnel. Procéder à l’évaluation et à la révision de l’Arrêté N° 01880 du 06 mars 2008 fixant la liste des activités dans lesquelles il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée et de procéder à l’ouverture des négociations sur les plateformes et les cahiers de doléances des centrales syndicales de 2021.

