Cherté du loyer au Sénégal: Les Locataires exposent à Diomaye la crise du logement

A l’occasion de la Journée mondiale du logement, célébrée ce lundi 7 octobre, l’Association des locataires du Sénégal (Adls) interpelle le Président Diomaye Faye sur la crise qui secoue ce secteur. «La crise du logement est devenue alarmante. De plus en plus de familles peinent à trouver un logement décent à un prix abordable. Les inégalités se creusent et de nombreuses personnes se voient contraintes de choisir entre se loger et subvenir à leurs besoins fondamentaux. Cette situation n’est pas seulement un problème économique, mais également une question de dignité humaine», ont constaté Elimane Sall et ses camarades dans une déclaration publiée ce dimanche.



Sur «le déficit de logements sociaux et la cherté des loyers dans notre pays», l’Adls explique cette situation par l’indisponibilité «d’assiettes foncières et un manque de transparence dans le mode d’attribution» du logement dans le pays. Ainsi, les Locataires demandent au chef de l’Etat «d’encadrer le marché locatif» sans oublier «la simplification des procédures de construction», et entre autres, «l’augmentation des financements alloués aux projets de logements sociaux».

Bes Bi