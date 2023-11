Chiffres de la Lisca : 1817 nouveaux cas du cancer du sein recensés et 951 morts La présidente de la Lisca, Fatma Guénoune, a informé que plus de 1900 nouveaux cas du cancer du col de l’utérus ont été enregistrés et 1312 décès. S’agissant du cancer du sein, 1817 nouveaux cas ont été recensés et 951 morts, l’année dernière.

Le ministère de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire a organisé, en partenariat avec la Lisca, une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus pour les actrices de l’Ess, des bénéficiaires de la microfinance et des agents du ministère.



À cet effet, la présidente de la Lisca, Fatma Guénoune, a remercié la ministre Victorine Ndèye pour son soutien et accompagnement.



«Vous êtes l’une des rares ministres à accompagner les femmes atteintes de cancer. Vous faites toujours une bonne action et je vous remercie au nom des femmes. Nous avons initié Octobre rose en 2010 et pour cette campagne 2023 qui est notre 14e édition, on veut voir des femmes qui vont vieillir avec leur cancer mais pas qui vont mourir de leur cancer. Le combat ce n’est pas seulement Octobre rose. C’est toute l’année», a-telle déclaré.



Revenant sur les chiffres, elle informe que plus de 1900 nouveaux cas du cancer du col de l’utérus ont été enregistrés et 1312 décès. S’agissant du cancer du sein, 1817 nouveaux cas ont été recensés et 951 morts.





Les engagements de Victorine Ndèye Pour sa part, Victorine Ndèye déclare : «Avec 300 femmes dépistées ce jour, nous espérons œuvrer pour une meilleure prise en charge sanitaire des acteurs des deux secteurs respectifs dont nous avons la charge.»



La ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire a salué la mesure sociale du chef de l’Etat sur la gratuité de la chimiothérapie, avec une prise en charge par l’Etat.



«Pour rappel, en 2020, quelque 6 680 patients dont 79% de femmes ont bénéficié d’une chimiothérapie gratuite. Aujourd’hui, nous en comptons 15 000, avec une accessibilité des soins en nette progression, avec notamment, des centres ouverts à Fatick et Kaolack», a-t-elle dit. Avant de poursuivre :



«Avec l’érection du Centre d’oncologie de Diamniadio, l’implantation de 41 unités de prise en charge de lésions précancéreuses dans les différents régions et départements, en sus de la présence d’appareil de mammographie permettant la détection précoce de lésions suspectes dans chaque région et même au niveau de certains centres de santé, Son Excellence le Président Macky Sall, démontre sa sensibilité et son engagement constant à doter notre pays, le Sénégal, des moyens de lutte contre ce mal qui bouleverse les vies de nombreuses familles.»



Victorine Ndèye a renouvelé l’engagement de son département, à s’inscrire dans un partenariat avec la Lisca pour porter le combat de la sensibilisation

