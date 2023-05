Choc mortel sur la VDN hier: les deux victimes identifiées

Les Deux (2) personnes ont perdu la vie dans un accident hier sur la VDN à hauteur du Cices après la station Shell de Ouest Foire dans le sens de la voie qui mène vers Dakar ont été identifiées. Il s’agit de Thierno Ndiaye et d’Ousseynou Niang qui sont morts sur le coup.



D'aprés Libération, Thierno Ndiaye conduisait une moto de marque Vespa avec à son bord Ousseynou Niang, né à Pikine Lansar en 1995.



Il roulait à une vive allure sur la VDN, dans le sens Parcelles Assainies-Dakar. Tout juste après avoir dépassé la passerelle qui se trouve à côté de la station Shell et en se faufilant entre les véhicules, la moto a brutalement débouché sur un camion stationné en partie sur la chaussée, sans balisage.



Ne pouvant plus éviter le camion compte tenu de la vitesse, la moto a percuté le camion par l’arrière gauche. Ils sont morts sur le coup.



Les dépouilles mortelles ont été déposées à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le conducteur du camion a été interpellé.