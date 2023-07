Choix du candidat de BBY à la Présidentielle 2024: La Grande offensive républicaine met en garde le Président Macky

La coalition de la Grande offensive républicaine (GOR), membre de Macky 2012, se démarque de la décision de Benno Bokk Yaakaar qui a donné carte blanche au Président Macky Sall pour le choix du candidat à la Présidentielle de 2024. En tournée politique dans le département de Mbour, Mohamed Moustapha Diagne et ses camarades ont exigé une concertation restreinte avec le Président Macky Sall. Ils veulent deux candidats de la mouvance présidentielle pour éviter l'implosion, rapporte L'As.



Les tractations et lobbying au sein de la mouvance présidentielle ont commencé. En effet, des membres de la coalition Macky 2012 qui avait porté la candidature de Macky Sall et lui ayant permis d'obtenir 25% de l'électorat au premier tour en 2012, restent très prudents sur le choix du candidat de Benno Bokk Yaakaar.



Selon les membres de la coalition de la Grande offensive républicaine (GOR), tout choix du Président Macky Sall sans concertation ne les engage pas. «Nous avons accompagné le candidat Macky Sall dès les premières heures. Ce qui nous avait poussés à porter notre choix sur lui, après analyse du landerneau politique. Pour nous, il avait le meilleur profil. C'est de la même manière que nous allons procéder cette fois-ci aussi d'autant plus que Macky Sall ne sera pas candidat à cette élection», a soutenu Mohamed Moustapha Diagne. Pour les membres de la GOR, il n'est pas question qu'on organise une assemblée générale de 300 personnes au sortir de laquelle on choisit un candidat.



Il s’agit, à leurs yeux, d'un jeu de dupes pour valider une candidature déjà choisie. Sans une véritable concertation, la coalition GOR avertie qu'elle n'est pas partante. Pour M. Diagne, il faut impérativement une rencontre très restreinte entre le Président Macky Sall et leur coalition pour poser le débat de fond et discuter des tenants et aboutissants du choix d'un candidat à la Présidentielle. Toutefois, compte tenu de la tension qui prévaut au sein de la coalition Benno bokk yaakaar, la coalition Grande offensive républicaine met en garde leurs camarades de la mouvance présidentielle sur les risques de porter leur choix sur un seul candidat. A les en croire, cela pourrait aboutir à une implosion de la coalition à cause d'un choc des ambitions. C'est pourquoi elle propose deux candidats au sein de BBY mais aussi éviter la pluralité de candidats fantoches.



Pour eux, ce n'est que par cette stratégie que la coalition Benno bokk yaakaar pourrait remporter l'élection présidentielle de 2024. Durant cette tournée dans le département de Mbour, les responsables de la Grande offensive ont rencontré leurs militants à qui ils ont demandé d'attendre le mot d'ordre du Bureau national.