Choix du candidat de Bennoo : Macky Sall envoie les 4 chez Niasse pour audition Dans les rangs de Benno Bokk Yakaar (Bby), on piaffe d’impatience. Mais, responsables et militants de la coalition présidentielle devront s’armer de patience. Le choix n’est pas encore fait.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall, pour éviter les frustrations, a adopté une nouvelle formule, avant son voyage pour Nairobi, la capitale kényane. D’après Bès Bi Le Jour, c’est finalement Moustapha Niasse qui auditionne les candidats.



L’actuel Premier ministre, Amadou BA, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, et le directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr sont cités.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook