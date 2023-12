Choix du parrainage des élus : Le mandataire du candidat Amadou Ba en donne les raisons Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Candidat de la coalition de la majorité présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby), Amadou Ba a opté pour le parrainage des élus (maires et présidents de Conseil départemental). « Nous avions prévu cette situation ce qui fait que nous avons déposé dans le dossier, le parrainage des élus », explique Benoît Sambou, représentant dudit candidat, placé à la […] Candidat de la coalition de la majorité présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby), Amadou Ba a opté pour le parrainage des élus (maires et présidents de Conseil départemental). « Nous avions prévu cette situation ce qui fait que nous avons déposé dans le dossier, le parrainage des élus », explique Benoît Sambou, représentant dudit candidat, placé à la 68e position à l’issue du tirage déterminant l’ordre de contrôle des parrainages. Ce choix du parrainage des élus fera que la position sur l’ordre de passage dans la vérification des parrainages n’aura « pas de conséquences sur la qualité de (leur) parrainage et sur les risques de doublons », a fait savoir Benoît Sambou.



Source : https://lesoleil.sn/choix-du-parrainage-des-elus-l...

