Choqué après la dissolution du Pastef : L’activiste Kémi Séba fait aussi des reproches à Ousmane Sonko L’activiste Kémi Séba sort de sa réserve. Selon lui, «la dissolution de Pastef et l’arrestation de Ousmane Sonko et ses lieutenants constituent un scandale politique des plus inacceptables».

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

D’après Bes Bi, dans un tweet, le Franco-béninois estime que la formation politique de Sonko est constituée de «frères et de sœurs courageux, dignes, patriotes, même si on peut ne pas être d’accord avec certaines méthodes de Sonko».



Kémi Séba de l’égratigner : «Ne pas oublier que lorsque d’autres militants panafricanistes non sénégalais sont en difficulté politique, il est très silencieux quand il s’agit de leur apporter son soutien (nous savons très bien de quoi nous parlons…).



Pour notre part, nous ne ferons pas cette erreur et ferons preuve de hauteur en nous rappelant que lorsqu’un panafricaniste est touché, tous les autres le sont», a indiqué le président de l’Ong Urgences panafricanistes



