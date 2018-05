Christophe Bigot : "Dakar rayonne, la culture africaine est à l'honneur. Cette 13ème biennale sera la plus belle" A l’occasion de la 13ème édition de la biennale de Dakar, Christophe Bigot, l’Ambassadeur de France au Sénégal, a organisé ce dimanche 6 mai à la Résidence de France (Cap Manuel) une réception en présence du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, des commissaires d’exposition , de l’ensemble des artistes et exposants, de M. Simon Njami, Directeur artistique et de Mme Marième Ba, Secrétaire Générale.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mai 2018 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook