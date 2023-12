Chronique QuesTekki : Mamadou Lamine Diallo, l’aquaculture au Sénégal financée par des chinois, Crise à l’UCAD ‘’Le régime annonce un programme financé par la Chine de 150 millions de dollars ou plus. Ce n’est pas clair, pour développer l’aquaculture au Sénégal. Or, tout le monde sait que BBY a ouvert les vannes aux bateaux chinois, entre autres, pour piller nos mers. Tout y passe, sardinelles, poulpes. Résultat des courses, les pêcheurs sénégalais ne trouvent plus de poissons, ils proposent de transporter de jeunes chômeurs en Europe dans des pirogues Barsax’’, dénonce dans sa QuesTekki de ce mardi le candidat déclaré à la Présidentielle Mamadou Lamine Diallo.

Il est d’avis que si le régime en place veut que l’aquaculture remplace la pêche artisanale et ses 600 000 travailleurs, la situation est grave. Mais, a-t-il conseillé, ‘’dans tous les cas, il faut mettre fin à cette agression contre les pêcheurs du secteur informel’’. D’ailleurs, a-t-il promis, ‘’moi président, j’arrête immédiatement le trafic sur la pêche organisé par BBY. J’engage l’audit de l’accord de pêche avec l’Union européenne’’.



...L’autre question sur laquelle s’est penché le leader du mouvement Tekki dans sa note est la situation à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. ‘’La question mérite d’être posée, tant la mesure de fermeture de l’université CAD est incohérente.



Le ministre Baldé, produit de cette université comme Macky Sall et Amadou Ba l’ascenseur, explique que l’avenir est à l’enseignement à distance ; on peut fermer le campus social sans conséquence’’, a-t-il argué dans sa QuesTekki. ‘’Or, a-t-il ajouté, les bacheliers 2021, 2022, 2023 sont au même point, en attendant ceux de 2024.



C’est le point de départ de l’implosion du système. BBY n’aime pas le Sénégal et ses enfants. Il faut appeler le chat par son nom, c’est du sabotage. CAD se situe à Fann-Résidence, le quartier le plus huppé de Dakar, le m2 à deux millions.



Pour les prédateurs, tuer l’université et prendre le foncier est un business lucratif. Comme le mouvement qui s’est opposé au bradage du lycée Lamine Guèye, il y a quelques années, il urge de sauver l’Ucad’’.



Par conséquent, a-t-il souligné ‘’les centrales syndicales CNTS, Uden, CSA et les autres doivent soutenir le Saes et arrêter cette spirale de prédation foncière de notre pays’’.



