Cimetière Diamaguene Sicap Mbao sous les eaux : la population riveraine expose sa colère

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Depuis plus de dix ans, c’est annuellement le même calvaire, la même alerte qui est lancée. Le Cimetière Diamaguene Sicap Mbao croule sous les eaux en période d’hivernage. Fatiguée de toujours alerter et de rester en attente d’une solution définitive, les populations riveraines exposent leur colère, car ces cimetières sont archi pleins . "Li Askan Wi di doundeu" de Leral vous montre en images et en son le vécu de ces populations.