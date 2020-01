Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cinq aliments riche en sel Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 14:30 commentaire(s)|

La consommation excessive de sel a des effets néfastes sur votre santé. C’est un facteur de risque des maladies cardio-vasculaires et de l’hypertension artérielle.

Mais vous ne savez pas qu’il est très présent dans votre alimentation, ce qui fait que votre consommation quotidienne de sel dépasse vos besoins (6 grammes). Découvrez ici ces aliments très salés qui sont présents dans votre alimentation sans que vous le sachiez.



1. Soupes industrielles et bouillons



S’il est recommandé de manger votre soupe dans la soirée, il est préférable de la faire vous-même. Car les bouillons et les potages de légumes industriels sont très salés.

Même s’ils ont de bons rapports en magnésium, en vitamines ou en potassium, vos bouillons de légumes déshydratés sont salés à près de 50 % pour 100 grammes.

Avec le train de vie actuel, de nombreuses personnes se tournent vers des bouillons commerciaux pratiques, très rapides, mais aussi très salés. Pour avoir une tasse, il faut 10 millilitres de concentré, vous obtenez une teneur moyenne en sodium qui dépasse 900 mg.



2. Les fromages



Vos fromages ont en moyenne 200 milligrammes à peu près de sodium par portion de 30 grammes. Évidemment, certains de ces fromages tels que le fromage bleu et le fromage feta sont plus salés que vos fromages frais, qui eux ne contiennent que 50 milligrammes de sodium à peu près par portion. Lors de la cuisson, le côté salé de vos fromages bleus s’accentue. Il est donc inutile d’utiliser votre salière.

3. La charcuterie



Déjà très salée au goût, la charcuterie est à l’origine des maladies qui sont liées à la présence excessive de sodium dans votre sang comme l’insuffisance rénale ou bien l’hypertension artérielle. Pour votre portion de 100 grammes de charcuterie, vous avez près 3 % de teneur de cette substance de chlorure blanche.

Il faut donc consommer rarement ces préparations alimentaires à base d’abats et de viande, cuites ou crues.



4. Le pain



Le pain complet est aussi un aliment salé de par sa composition, mais cela ne se remarque pas particulièrement au goût. Il est ainsi important de réduire votre consommation de pain à tous les repas pour ne pas dépasser vos besoins quotidiens de 6 grammes.



5. Les sachets de nouilles



Les sachets de nouilles sont gorgés de cette substance de chlorure blanche. Une demi-tasse de 125 ml contient en moyenne 380 milligrammes de sodium. Heureusement, il y a des versions moins salées. Mais il faut toujours bien regarder les valeurs nutritives.



De nombreux aliments très salés font que vous puissiez dépasser vos besoins en chlore de sodium blanc au quotidien. Ce qui représente un véritable danger pour votre santé par conséquent, il est essentiel de connaître ces produits salés et en réduire leur consommation afin de rester mince et en bonne santé.



Source: anaca3.com



Accueil Envoyer à un ami Partager