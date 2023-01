Cité Darou Salam/ Après un hypothèque bancaire de leurs maisons: Les propriétaires en détresse, décident de porter plainte contre deux délinquants fonciers, Youssouf Ndione et Saliou Ndione Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 23:57 | | 0 commentaire(s)| Un problème oppose un certain Youssouf Ndione et Saliou Ndione aux propriétaires de maisons de la Cité Darou Salam, résidant dans cette localité depuis 2007 et 2009. Ces deux hommes précités ont hypothéqué les papiers du titre foncier de la Cité dans une banque de la place. Au total, les concernés parlent de 15 ha de superficie, abritant 29 à 40 maisons. Disposant de droits rééls, délivrés par la conservation foncière, ils s’étonnent du comment ces bandits fonciers ont procédé pour obtenir un prêt bancaire de plus de 235 millions de FCfa. Puisque, le 13 décembre dernier, ils ont récu de la banque des informations comme quoi, les opérations de revente de leurs maisons sont déjà, lancées. Face à cette situation, ils sont partis voir les auteurs, ayant contracté ces montants avec la banque. Ces derniers, disent-ils, ont reconnu les faits. Ces propriétaires de maisons, ayant acquis légalement, leurs maisons décident d’abord, de porter plainte. Mais, ils demandent aussi, l’aide des autorités pour se sauver de cette situation.



