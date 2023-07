Cité Imbécile/ Déguerpis de force de leurs habitations: Des centaines de résidents laissent derrière des vies bouleversées et des destins brisés Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 21:57 | | 0 commentaire(s)| Des centaines de résidents de la cité Imbécile, située dans la commune de Hann Bel-air, ont été déguerpis de force de leurs habitations, laissant derrière eux des vies bouleversées et des destins brisés. Alors que, la cité a été rasée, dimanche 2 juillet dernier, les familles déplacées se retrouvent livrées à elles-mêmes, dormant à la belle étoile et ne disposant d'aucun abri ni de soutien des autorités compétentes. Cette situation catastrophique a laissé de nombreux individus vulnérables, dont des mères de familles désespérées qui ont tout perdu, y compris leurs bagages désormais, ensevelis sous les décombres.



