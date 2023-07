Cité Keur Gorgui: Un agent municipal publie les images intimes de son ex-femme

Mame Aby peine à digérer a séparation d’avec son épouse Nd. Diakhaté ; un divorce ressemblant à une arête de poisson coincée en travers de la gorge de l’agent municipal. En représailles, il a balancé les données à caractère personnel de son désormais ex-femme sur Facebook. Mal lui en a pris.

Toute séparation est douloureuse. Et le sort de Mame A.B.Y, agent municipal, en est une parfaite illustration.



Selon Les Echos, a la suite du divorce traditionnel du couple, Mame A.B.Y. tente de se racheter et reconquérir le cœur de son désormais ex-femme du nom de Nd. Diakhaté. La jeune femme rejette cependant l’offre de l’agent municipal. De guerre lasse, il disjoncte et décide d’utiliser la manière forte pour se venger d’elle. Il crée alors un compte Facebook avec un autre numéro de téléphone sous le nom déformé «Noumber Diakhaté» de son ex et se livre ensuite à des publications salaces sur le mur.



Il poste aussi souvent des images et autres vidéos intimes de la jeune femme et les légendes avec des propos orduriers. Présentant ainsi la dame comme une traînée. Il utilise les ‘’nudes’’ que son ex lui envoyait durant leur mariage et les publie.



Les images et autres vidéos obscènes en question ont été envoyées à l’agent municipal par la jeune femme lorsqu’ils filaient le parfait amour dans les liens du mariage. Telle une arme de vengeance, l’ex-mari utilise les images et vidéos et les balance sur ledit compte Facebook. Il poste ensuite sur le compte en question des annonces intimes et autres appels du pied aux amateurs de sensations avec le numéro de téléphone de son ex ; des annonces intitulées «rencontre de plaisir avec moi partout dans Dakar au 76…» et «Thiaga Keur Massar ; déplacement 10.000 F». Le tout est accompagné de ses photos dans lesquelles elle est en slip et en soutien-gorge.



Des internautes tombent sur les vidéos et câblent la jeune femme et lui envoient aussi des messages via WhatsApp. La jeune femme manque de piquer un infarctus lorsqu’elle découvre les agissements malveillants de son ex-mari. Elle saisit d’une lettre-plainte le parquet de Dakar. Qui active le chef de service de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) et ordonne l’ouverture d’une enquête préliminaire.



Les flics de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) instruisent le soi-transmis (St) du parquet et convoquent la présumée plaignante Nd. Diakhaté. Face aux enquêteurs, elle confirme sa lettre-plainte contre son ex-mari et accuse celui-ci d’avoir tenté d’incendier la maison de ses parents.





Le mis en cause a été présenté devant le parquet de Dakar pour diffusion de données à caractère personnel, usurpation d’identité numérique, publications d’images contraires aux bonnes mœurs, diffamation et voies de fait. Le téléphone portable incriminé du mis en cause a été placé sous scellés définitifs.