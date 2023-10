Cite Keur Mbaye Thoye Réclame l'aboutissement du processus administratif du recasement qui a trop duré

La Cité Keur Mbaye Thioye a manifesté sa colère pour dénoncer les promesses non tenues des autorités. Oui, elle réclame l'aboutissement du processus administratif du recasement qui a trop duré ; Sur les 336 membres du Collectif de la Cite Keur Mbaye Thioye, Ex Cite Collectif Des Victimes De La Cite Tobaggo, la plus part d’entre eux n’ont pas reçu leur notification de bail.

Dans cette déclaration faite lors de cette manifestation, les populations interpellent l’état du Sénégal :