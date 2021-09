Cité Mackiyou Faye: Des bijoux en or et en diamant emportés, le voleur filmé... Un cambriolage a eu lieu ce jeudi à 13h à la Cité Mackiyou Faye, aux Mamelles. Le voleur a réussi à faire main basse sur des bijoux en or et en diamant d’une valeur de quatre millions FCfa et un ordinateur Macbook. Si vous le reconnaissez, faites signe au +221 77 712 40 66.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos