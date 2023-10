Cité dans une affaire de blanchiment d’argent : Mamadou Diagna Ndiaye état face au juge à Paris Enrôlée au tribunal correctionnel de Paris, cette affaire dans laquelle est cité l’homme d’affaires sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye, a été sanctionnée par le refus de la demande de renvoi introduite par la mise en cause.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2023 à 19:13

L’info est de emedia.sn qui rappelle que cette infraction présumée avait été ébruité en 2018 par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) suite à un « don » de 2 millions d’euros que le président du Comité national olympique et sportif sénégalais avait accordé à son amie, Isabelle Adjani.



Le procès de Isabel Adjani, poursuivie pour soupçons de fraude fiscale et blanchiment, s’est ouvert, hier, en France. Et soupçonné lui-même de corruption dans l’origine de ce pactole, Mamadou Diagna Ndiaye avait été entendu par les enquêteurs, dans un premier temps, comme témoin.



Selon nos confrères, par ce refus d’approuver la demande de renvoi déposée par l’actrice pour des raisons sanitaires, Diagna Ndiaye pourrait lui aussi être édifié sur son sort à l’issue du procès.



