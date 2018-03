Classement 2018 des pays africains les plus heureux : Le Sénégal à la 12e place

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

(Agence Ecofin) - John F. Helliwell, Richard Layard et Jeffrey D. Sachs ont livré l’édition 2018 de leur Word Happiness Report. L’objectif de leur étude annuelle est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays.

Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.

Cette année, Maurice ravit la tête du classement africain à l’Algérie qui se fait dépasser également par la Libye.

A noter la remontée spectaculaire de la Côte d’Ivoire qui passe de la 23e place à la 10e, ainsi que du Ghana qui passe de la 25e place à la 11e ou encore du Gabon qui passe de la 17e place à la 8e.

Dans le top 10, on trouve aussi le Cameroun, qui gagne 4 places. Le Togo également gagne 9 places, de la 40e à la 31e place.

Parmi les pays en baisse, on notera l’Egypte (-10), le Zimbabwe (-5), le Malawi (-9), la RDC (-5) ou le Congo Brazzaville (-5).

Il reste tout de même troublant, à l’observation de ce classement, de trouver dans le peloton de tête des pays en proie au chaos, comme la Libye ou la Somalie, et à la traîne, des pays comme le Botswana, le Rwanda ou même la Tanzanie, dont on vante régulièrement la bonne gouvernance.









Le classement du World Happiness Report 2018





1

Mauritius (5.891)

55

2

Libya (5.566)

70

3

Algeria (5.295)

84

4

Morocco (5.254)

85

5

Nigeria (5.155)

91

6

Somalia (4.982)

98

7

Cameroon (4.975)

99

8

Gabon (4.758)

103

9

South Africa (4.724)

105

10

Ivory Coast (4.671)

107

11

Ghana (4.657)

108

12

Senegal (4.631)

109

13

Tunisia (4.592)

111

14

Sierra Leone (4.571)

113

15

Congo (Brazzaville) (4.559)

114

16

Mali (4.447)

118

17

Namibia (4.441)

119

18

Burkina Faso (4.424)

121

19

Egypt (4.419)

122

20

Mozambique (4.417)

123

21

Kenya (4.410)

124

22

Zambia (4.377)

125

23

Mauritania (4.356)

126

24

Ethiopia (4.350)

127

25

Chad (4.301)

131

26

Congo (Kinshasa) (4.245)

132

27

Niger (4.166)

134

28

Uganda (4.161)

135

29

Benin (4.141)

136

30

Sudan (4.139)

137

31

Togo (3.999)

139

32

Guinea (3.964)

140

33

Lesotho (3.808)

141

34

Angola (3.795)

142

35

Madagascar (3.774)

143

36

Zimbabwe (3.692)

144

37

Botswana (3.590)

146

38

Malawi (3.587)

147

39

Liberia (3.495)

149

40

Rwanda (3.408)

150

41

Tanzania (3.303)

153

42

South Sudan (3.254)

154

43

Central African Rep. (3.083)

155

44

Burundi (2.905)

156



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook