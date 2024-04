Classement FIFA : le Sénégal reste deuxième en Afrique et 17e au niveau mondial APS – L’équipe nationale du Sénégal conserve la deuxième place en Afrique et la 17e au rang mondial au classement FIFA du mois d’avril, publié hier jeudi.

Les Lions ont gagné 3,99 points grâce à leurs performances contre le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0), deux pays contre lesquels ils ont joué deux matchs amicaux à Amiens, en France, lors de la fenêtre FIFA du mois mars.

Le Maroc, leader africain dans ce classement, a subi une légère régression, passant de la 12e à la 13e position mondiale.



Les résultats des Lions de l’Atlas sont marqués par une courte victoire contre l’Angola (1-0) et un match nul 0-0 contre la Mauritanie.



Les Éléphants de Côte d’Ivoire, 39èmes lors du dernier classement, ont grimpé d’une place (38ème) après un nul (2-2) contre le Bénin et une victoire de prestige (2-1) face à l’Uruguay, classé 15e au niveau mondial.



Il s’agit du meilleur classement des Éléphants depuis novembre 2016 (34e).



En 2013, les Éléphants avaient atteint la 12e place, leur meilleur classement historique à ce jour.



En comparaison avec le précédent classement, les Comores ont réalisé une progression notable, passant de la 121ème à la 117ème place. Cette ascension est attribuée à leur récent succès face à l’Ouganda (4-0), après avoir tenu tête aux Palancas Negras de l’Angola (0-0).



Le Top 10 africain au classement FIFA :

Maroc (13ème)

Sénégal (17ème)

Nigeria (30e)

Egypte (37e)

Côte d’Ivoire (38e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (44e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (59e)



