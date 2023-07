Classement international des Passeports : la Gambie plus «diplomatique» que le Sénégal Henley & Partners, un cabinet de conseil en immigration basé à Londres, a publié les résultats du classement des passeports les plus puissants du monde. En Afrique de l'Ouest, la Gambie devance bon nombre de pays dont le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau etc.

En effet, le pays de Adama Barrow occupe la 71e place puisque les passeports qu’il délivre bénéficient d'une entrée sans visa dans 70 destinations. Le Sénégal est à la 80e place avec 57 destinations où notre document de voyage diplomatique ne nécessite pas de visa.



Même la Guinée nous devance avec sa 79ème position et ses 58 destinations sans visa ! Le Mali et la Guinée Bissau sont à égalité en occupant le 82e rang bénéficiant ainsi d'une entrée sans visa dans 55 destinations.



Singapour a été classé comme le pays avec le passeport le plus puissant du monde. Il devance le Japon dans le classement des passeports les plus puissants et bénéficie d'une entrée sans visa dans 192 destinations, plus que les voyageurs de tout autre pays, selon l'indice.



Les États-Unis, qui occupaient la première place en 2014, sont tombés à la huitième place, leur position la plus basse à ce jour. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étaient à égalité en deuxième position, leurs détenteurs de passeport ayant accès à 190 destinations.



Le Japon, qui s'est classé premier au cours de quatre des cinq dernières années, a pris la troisième place avec 189 destinations, à égalité avec la France, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Luxembourg et la Corée du Sud. L



'Afghanistan a été classé comme le pays avec le passeport le moins puissant avec un accès sans visa à seulement 27 destinations, suivi du Yémen, du Pakistan, de la Syrie et de l'Irak. Pour rappel, l'indice compile le classement annuel en utilisant les données de l'Association du transport aérien international (IATA)...

Le Témoin



