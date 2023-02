Climat délétère au Sénégal : Le CRD dénonce les menaces de la démocratie par Macky Sall

D’après « L’As », dans un communiqué sanctionnant sa rencontre, il regrette que le Président qui est arrivé au pouvoir en 2012, à travers des élections libres, transparentes et démocratiques, ait entrepris de détruire les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par des générations de citoyens et citoyennes au moyen de l’instrumentalisation de la justice, la politisation de l’Administration, la déstabilisation des partis politiques et organisations de la société civile, la violation de la Constitution



Dans cette liste, c’est sans oublier la corruption et la prévarication des ressources publiques, le plus souvent détournées par ses proches. Le Crd dénonce les arrestations tous azimuts et arbitraires d'opposants et d'activistes, les interdictions de manifestations, les harcèlements juridico-politiques.



Ainsi, les leaders des partis composant le Crd lancent un appel à toutes les forces vives de la Nation, les chefs religieux, les mouvements citoyens, les syndicats, pour la paix et le renforcement de la démocratie au Sénégal.



Ils pensent qu’il est temps pour la coalition Benno Bokk Yaakaar de prendre acte que la troisième candidature de Macky Sall est irrecevable pour la paix etla stabilité de notre pays.