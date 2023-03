Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Clôture de l’Appel public à l’épargne : Le Sénégal lève avec succès 201,9 milliards de FCfa Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 11:43 | | 0 commentaire(s)| L'Etat du Sénégal a récemment fait preuve d'une grande réussite dans son émission d'obligations sur le marché financier de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Grâce à une collaboration fructueuse entre le Ministère des Finances et du Budget et INVICTUS CAPITAL & FINANCE, l'opération a été sursouscrite et clôturée à 201.860.000.000 FCfa, dépassant largement l'objectif initial de 120 milliards FCfa.

Malgré les conditions difficiles sur les marchés de capitaux, cette levée de fonds a été réalisée dans les délais impartis et a suscité un grand intérêt auprès de souscripteurs non bancaires. Les résultats de cette émission témoignent de la confiance des investisseurs dans la signature de l'Etat du Sénégal, renforcée par sa stabilité institutionnelle et son cadre macro-budgétaire résilient.



Cet événement marque également la consolidation du Marché Financier Régional comme une solution crédible aux enjeux de financement des Etats de l'UEMOA et des entreprises publiques et privées. Les acteurs impliqués dans cette réussite ont tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des souscripteurs pour leur précieux accompagnement à la réalisation de cet objectif.



Cette émission d'obligations constitue une véritable réussite pour l'Etat du Sénégal, mais également une bonne nouvelle pour le marché financier régional. Cette réussite ouvre la voie à de nouvelles opportunités de financement pour les entreprises publiques et privées, et témoigne de la confiance des investisseurs dans la région.





