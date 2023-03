Clôture de l’Appel public à l’épargne : Le Sénégal récolte 201,9 milliards de FCFA

"Mouhamadou Moustapha Ba a permis une amélioration significative du taux d'emprunt de l'État sénégalais grâce à la performance de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital et Finance. Malgré un marché difficile marqué par des taux élevés et des banques réticentes, le Sénégal a réussi à lever 201,9 milliards de FCFA, soit bien au-delà des 120 milliards FCFA initialement prévus. Cette levée de fonds a été réalisée en sursouscription, témoignant de l'intérêt des investisseurs pour cette opération."