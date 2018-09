Clôture séminaire parlementaire : un succès pour S.E Moustapha Cissé Lô Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 18:09 commentaire(s)|

C’est avec une note d’espoir et plein d’engagement qu’a pris fin ce samedi à Abidjan en Côte d’Ivoire le forum des parlementaires de la CEDEAO sur la zone de de libre-échange continentale africaine. Un forum qui a permis aux parlementaires représentant les 15 etats de la CEDEAO de mieux s’imprégner des defis et du rôle qui les attend dans la perspective de la ZLEC.

Dans son discours de fermeture le president du parlement SE Moustapha Cissé Lô a souligné qu’il est aujourd’hui impératif que l’Afrique se tourne vers les nouveaux défis mondiaux qui poussent tous les pays à se retrouver dans de grands ensembles pour leur survie sur le plan économique entre autres.« Le rôle premier du parlement étant d’accélérer le processus d’intégration sous-régionale et au-delà régionales, il est donc nécessaire de suivre le rythme posé par les chefs d’état africain et aller vers une Afrique sans barrière douanière au sein de la zone de libre échange continentale africaine. »







Des recommandations ont été données par les parlementaires et celles-ci seront transmises aux décideurs africains pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations, pour arriver à un marché commun fort de 320 millions d’habitant et un peu plus d’1 milliards 200 millions de personnes sur tout le continent.

Le parlement a par ailleurs invité les pays africains encore réticent à cette ZLEC à soutenir une initiative porteuse et qui va sans nulle doute déterminer l’avenir de l’Afrique dans le concert des nations.

Rendez vous est pris ce lundi 17 septembre 2018 pour l’ouverture de la session extraordinaire du parlement de la CEDEAO toujours a Abidjan.



Le parlement a par ailleurs invité les pays africains encore réticent à cette ZLEC à soutenir une initiative porteuse et qui va sans nulle doute déterminer l’avenir de l’Afrique dans le concert des nations.

Rendez vous est pris ce lundi 17 septembre 2018 pour l’ouverture de la session extraordinaire du parlement de la CEDEAO toujours a Abidjan.





Accueil Envoyer à un ami Partager