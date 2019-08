Cocaïne saisie au Port : Un célèbre vendeur de voitures de luxes porté disparu

Depuis l’éclatement de cette quantité record de cocaïne découverte et saisie au Port de Dakar, un célèbre vendeur de voitures de luxe ayant pignon à Dakar est porté disparu ! Troublante coïncidence? En tout cas, d’après « Le Témoin » qui donne l’information, depuis l’éclatement de cette affaire, la plupart des clients et concessionnaires n’arrivent plus à joindre notre homme d’affaires souvent impliqués dans des histoires de voitures de luxe volées ou importées.

Le journal fonde sa certitude sur le fait que la drogue saisie était cachée dans des voitures neuves, en provenance du Brésil, destinés aux parcs automobiles qui pullulent à Dakar pour le blanchiment.



