Cofinancement Ue/Etat du Sénégal: 78 villages de Tambacounda et de Matam, électrifiés

Cette infrastructure impactera environ 300 personnes directement, qui auront accès à une énergie fiable, abordable et propre, améliorant ainsi leur autonomie et leur statut social. Cette réalisation entre dans le cadre du projet d'électrification des 78 villages, cofinancé par l'UE et l’Etat du Sénégal et mis en œuvre par l'ASER, pour un montant de près de 10 milliards FCfa (16 millions d'euros). Il a permis l’accès au service électrique durable pour 50 000 personnes, réparties dans 78 villages de Matam, Kanel, Ranerou, Goudiry et Bakel, qui sont tous très éloignés des lignes électriques.



Directeur général de l’Aser, M. Baba Diallo soutient : « C’est avec un réel plaisir que nous participons à cette cérémonie d’inauguration de la mini centrale qui alimente la localité de Napuré. Cela rentre dans un projet d’électrification rurale de 78 villages, cofinancé par l’Union européenne et l’Etat du Sénégal. Dans cette première phase qui nous a permis d’électrifier 78 villages, pour un financement de 5,6 milliards FCfa, dont 30 dans la région de Tambacounda et 48 villages dans la région de Matam, dont 22 dans le département de Ranérou ».



« Il y a une deuxième phase qui est en cours. Nous allons bientôt démarrer les travaux pour l’électrification de 34 autres villages. C’est dire que nous sommes en train de donner corps à la vision du Président Macky Sall sur l’équité territoriale, la justice sociale, en participant à l’électrification du Sénégal », a-t-il ajouté.



D’après le journal "Point Actu", l’ambassadeur de l’UE a déclaré : « L’accès à l’électricité est un élément essentiel du développement socio-économique des populations, ici à Naouré Central, comme ailleurs. En facilitant l’accès à l’électricité dans les régions les moins bien desservies du pays, l’objectif de l’UE est avant tout de contribuer à l’amélioration du quotidien des populations, mais aussi de contribuer au développement de nouvelles opportunités en termes d’emplois et de revenus, dans le respect de l’environnement ».



Pour sa part, le Directeur de Cabinet du Ministre du Pétrole et des Energies, M. Issa Dione a rappelé que « l’accès à l’énergie durable est un droit, mais doit aussi être un moyen de promotion économique, social et écologique comme prôné par le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Il permet également de réduire les inégalités sociales entre zones rurales et urbaines. C’est pour cette raison que l’inauguration et la mise en service des centrales construites d’une puissance de 20 kWc chacune et d’un réseau électrique basse tension de 1,5 km dans chaque village, traduisent l’engagement du Chef de l’Etat, de faire de chaque contrée de ce pays, une zone d’émergence ».