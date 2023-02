Cohabitation difficile entre les ' 2 roues et les automobiles: L'indiscipline et la précipitation fatale avec son lot d'accidents Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 20:09 | | 0 commentaire(s)| La circulation devient difficile à Dakar. Et, la cohabitation entre les '' 2 roues et les automobiles laisse place à l'indiscipline et, à la précipitation. Une combinaison fatale avec son lot d'accidents.





Accueil Envoyer à un ami Partager