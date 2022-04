Colère à Bby Sicap Liberté : Des cadres déclarent la guerre à Zahra Iyane Thiam

«Fondamentalement, Zahra Thiam est une fractionniste. Elle est dans la désunion. C’est de l’indiscipline politique caractérisée», fulmine Serges Malou. Qui assène : «Le Président nous avait reçus mardi dernier de 16h 30 à 6h du matin. Et il nous a recommandé de travailler en unité autour du Bby de Liberté tout en respectant les partis alliés de l’Apr. Mais à notre grande surprise, au sortir de l’audience, Zahra Iyane Thiam s’est permise de s’autoproclamer coordonnatrice de la coalition Benno bokk yaakaar. Cela en toute contradiction avec la recommandation du Président».



Ces responsables de Sicap constatent que toutes les démarches de leur camarade «tournent autour de sa propre personne».



Face à cette situation, ils demandent à leur leader de «ramener à l’ordre, voire de sanctionner la camarade Zahra Iyane Thiam». En attendant, promettent Serges Malou et Cie, «la réponse se fera sur le terrain».



Abondant dans le même sens, Aliou Mara, ajoute : «Nous mettons en doute le leadership de Zahra Iyane Thiam. Parce qu’elle nous a trouvés sur le terrain. Au moment où nous nous battions pour la cause républicaine du Président Macky Sall, elle n’était pas là. Donc, aujourd’hui elle ne peut pas venir et s’autoproclamer coordonnatrice de Bby de Sicap Liberté. Pour être coordonnatrice de la commune de Sicap Liberté, il faut que la base la désigne. Or la base est là».



