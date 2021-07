Colère de l’artiste Ouza Diallo contre le gouvernement : les collaborateurs de Macky inaccessibles Le leader du mouvement «Jotna africa», l’artiste Ouza Diallo est remonté contre certains membres du gouvernement. A l’en croire, ils sont inaccessibles des citoyens et ne travaillent pas pour le chef de l’Etat. L'As

Selon l’artiste, les évènements du mois de mars ayant enregistré des morts d’hommes restent une illustration de leurs attitudes à l’endroit des populations. Il demande au Président Macky Sall de revoir son entourage.



Pour Ouza Diallo, il y a des ministres arrogants et incompétents. Par ailleurs, l’artiste déplore l’immixtion de nervis dans le champ politique. Toutefois, il salue les actes posés par Fatou Ndiaye du mouvement « Fouta tampi ».





Auparavant, Ouza Diallo a procédé à la remise de chèques à certains membres de son mouvement. Avant de dénoncer la boulimie foncière des autorités, surtout sur le littoral.



