Collège « Bilingue de vie » à Grand-Yoff : un prof de Maths arrêté pour des atteintes sexuelles sur des élèves Unr affaire de pédophilie et d’agressions sexuelles secoue le collège privé « Bilingue de vie » sis à Grand-Yoff.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Professeur de Mathématiques, et de Physique Chimie, Kaf C. a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet pour abus sexuels sur plusieurs élèves mineures.



Selon les informations de Libération, Kaf C. alias « Monsieur Sylva » dessinait en plein cours de maths-Pc, des pénis et des vagins au tableau avant d’expliquer aux élèves « les bienfaits des rapports sexuels ».



Il caressait les fesses des élèves, leur faisait visionner des films pornos et leur proposait de bonnes notes en échange de faveurs sexuelles.



Interpellé, Monsieur Sylva prétend qu’il sensibilisait juste sur le danger du sexe. C’est dans ce cadre, dit-il, qu’il a dessiné le vagin d’une femme sur le tableau.



Ses câlins et autres avaient, pour but, d’après lui, d’apporter aux élèves, une « assistance psychologique. »

senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook