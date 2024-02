Collégien tué par balle à Conakry : le récit glaçant de sa mère

La manifestation qui a débuté dans la journée de ce lundi 26 février 2024, suite au mot d’ordre de grève du mouvement syndical, a été marquée par des répressions policières ayant entraîné la mort d’un adolescent de 17 ans. Il s’agit de Mamady Kéita, un collégien qui a été atteint par balle dans l’après-midi de ce lundi au quartier Tamouya, situé à Sonfonia-Gare II.



Pour comprendre les circonstances de sa mort et ses derniers moments avant d’être tué, Guinéenews s’est rendu dans sa famille où nous avons rencontré sa mère, Taïbou Diallo.



"Hier soir, je lui ai dit que le lendemain, je devrais me rendre à Donka pour le rendez-vous médical de mon bébé, son petit frère. Le matin à 6 heures 20 minutes, je l’ai réveillé et lui ai donné 10 mille GNF pour qu’il achète le petit déjeuner pour les enfants. Je leur ai dit de rester dans la cour jusqu’à mon retour. Je vais faire vite, récupérer les résultats du bébé et revenir. C’est pendant que j’étais à l’hôpital, en attendant les résultats des examens médicaux du bébé que j’ai reçu l’appel d’un ami de Mamady, m’informant que mon fils a été tiré d’une balle dans le dos. Il était venu acheter du pain à la boutique pour le petit déjeuner. J’ai appelé, on m’a dit qu’ils envoyaient le corps à Donka où j’étais et d’y attendre. C’est pendant qu’on transportait à l’hôpital qu’il a rendu l’âme."



Selon les informations, Mamady Kéita devrait affronter le BEPC cette année et se débrouillait également dans le domaine de l’électricité. « Mon fils devait passer le BEPC cette année et n’avait que 17 ans. Aujourd’hui, il est tué par balle. Que justice soit faite ! En ce qui concerne, je ne pardonnerai jamais à l’assassin qui a tiré sur mon fils», a déclaré la mère de la victime, inconsolable.



Igfm avec Guinéenews