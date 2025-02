Commémoration annoncée de la résistance du 8 février 2021 Cité Keur Gorgui-4 Ans après : Hommage à l’éveil d’un peuple contre l’arbitraire Communiqué- À toutes les forces vives du Sénégal, Militants de la Liberté, Jeunesse Indomptable et Défenseurs de la Démocratie, Le 8 février 2025, nous célébrons le premier anniversaire d’un jour où l’histoire a basculé : le 8 février 2021, des centaines de patriotes se sont dressés à la Cité Keur Gorgui pour bloquer une tentative d’arrestation politique du Président Ousmane Sonko, guide visionnaire du projet PASTEF. Cette journée a marqué le début d’une résistance populaire inédite contre les dérives autoritaires, symbolisant la victoire du peuple sur l’oppression.

En mémoire de ce sursaut historique, nous vous invitons à une journée de commémoration, de fierté nationale et de renouvellement de l’engagement



Programme de la Journée :



9h00 : Rassemblement symbolique à Keur Gorgui. Lieu même de la résistance du 8 février 2021.



Honorer l’héroïsme des citoyens qui ont encerclé Keur Gorgui pour protéger le Président Sonko et sauver l’espoir d’un Sénégal libre.



Rappeler que le 8 février 2021 a prouvé qu’aucune force ne peut vaincre un peuple uni pour défendre sa dignité.



Se féliciter de:



L'abolition de la loi d'amnistie



Saluer l'indemnisation et la réhabilitation des victimes de la répression.



Point de rassemblement :



Cité Keur Gorgui (Dakar)



Lieu sacré de la résistance. Date : Samedi 8 février 2025



Début des activités à 9h00.





Collectif des Témoins et Acteurs du 8 Février 2021 | Soutenu par les réseaux de la société civile et les militants PASTEF.

Appel Solennel :



« Le 8 février 2021, vous avez écrit une page glorieuse.



Le 8 février 2025 , nous écrirons ensemble l’avenir.



Venez en famille, en voisins, en frères et sœurs de lutte



portez vos drapeaux, vos photos d’archive, votre foi inébranlable.



Keur Gorgui n’est pas qu’un lieu, c’est un symbole éternel ! »



