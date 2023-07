Comment le procureur a déclenché l'arrestation de Ousmane Sonko

L’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko a fait l’effet d’une bombe. Il est 17 heures quand l toile explose à propos de l’interpellation du maire de Ziguinchor à son domicile à Sacré-Coeur;



Sonko aurait chipé le téléphone portable d’une dame gendarme au motif que cette dernière le filmait. Il est retenu contre lui les infractions de vol de (téléphone) avec violence, visées par l’enquête ouverte par la Sûreté urbaine de Dakar, dans les locaux de la Bag.



Lorsque l’incident est survenu entre Sonko et l’agent du renseignement de la gendarmerie en civil, le commandement de la maréchaussée a avisé le procureur de la république. Après appréciation de l’incident suivi de la déclaration d’Ousmane Sonko postée sur les réseaux sociaux, le maître des poursuites a ordonné l’interpellation d’Ousmane Sonko et sa conduite dans les locaux de la Brigade des affaires générales (Bag), une entité de la Division des investigations criminelles (Dic), logée au tribunal régional de Dakar.



Dans le même temps, le procureur de la république a saisi les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar aux fins d’ouvrir une enquête et élucider cette affaire. C’est sur ces entrefaites, notent nos interlocuteurs, que la gendarmerie, à travers son unité d’élite, le Gign, a entièrement exécuté l’instruction du parquetier en chef et a conduit le leader de Pastef dans les locaux de la Bag.



Sur place, l’opposant mis en cause est accueilli par les hommes du commissaire Bara Sankharé, en charge de l’enquête qui a été délocalisée dans les locaux de leurs collègues de la Bag.



Une méthode diligentée dans la plus grande discrétion, soufflent nos sources. «L’information relative à cette intervention qui a conduit à l’arrestation a été restreinte à un minimum d’acteurs, ce pour visiblement éviter toutes fuites et parer à toutes éventualités», assurent des sources de l’Observateur.



L’infraction de vol de téléphone visée par le Procureur de la république repose sur l’acte posé par Ousmane Sonko qui a arraché et s’est indûment accaparé le téléphone d’un agent de la gendarmerie qui le filmait. Sachant que cet agent fait partie des Renseignements généraux (Rg), Sonko l’a sommé de déverrouiller l’appareil. Le gendarme s’y est opposé.



Selon les informations de L’Observateur, l’agent en question a alors avisé sa hiérarchie, avant que l’information ne remonte jusqu’au procureur de la République, Abdou Karim Diop, qui s’est autosaisi. Le Gign actionné, procède à son arrestation musclée.